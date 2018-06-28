Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не верит информации российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Денисова сказала, что сможет уверенно говорить здоровье Сенцова только когда сама его увидит. Денисова: Москалькова с кортежем проехала мимо меня, когда я стояла на дороге, чтобы как-то понять, что происходит, ведь она трубку не берет Фото: nfront.org.ua Денисову к Сенцову не пустили."Я ничего не знаю от Москальковой. Я пыталась остановить машину, чтобы мне все таки и нашим гражданам объяснили, почему уполномоченного по правам человека в Украине в соответствии с договоренностями между президентами не пускают на территорию, почему мне не дают доступа к Сенцову, почему-почему-почему... Ни на один допрос мне никто не удосужился ответить. Машины я остановила, но в конечном итоге полиция сопроводила меня, чтобы я эти вопросы не задавала и не мешала кортежу двигаться. Когда я спросила у работников колонии, которые ушли за забор, где мне узнать о здоровье Сенцова, они мне сказали, что у них этим занимается пресс-служба. Вот и все", – сказала Денисова.Она отметила, что сможет говорить о состоянии здоровья Сенцова только когда сама его увидит."То, что пишет Москалькова, я этой... Этому уполномоченному (не могу сказать, что правам человека) просто не верю. Потому, что мы с ней летели в одном самолете. И она потом просто не поехала даже... Ну то есть, нас вывезли из аэропорта, а потом она с кортежем проехала мимо меня, когда я стояла на дороге, чтобы как-то понять, что происходит, ведь она трубку не берет, ничего не отвечает. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я смогу твердо говорить, насколько жив и здоров Олег только после того, как сама его увижу", – заявила украинский омбудсмен.Денисова отметила, что документы, необходимые для посещения Сенцова, были поданы вовремя.Омбудсмен сказала, что хочет подать официальное заявление начальнику колонии.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Денисова утром 28 июня сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с украинским политзаключенным. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно", и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.Москалькова после встречи с Сенцовым заявила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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