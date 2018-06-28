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Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не верит
информации российского уполномоченного по правам человека Татьяны
Москальковой о состоянии здоровья украинского политзаключенного
Олега Сенцова. Денисова сказала, что сможет уверенно говорить
здоровье Сенцова только когда сама его увидит.
Денисова: Москалькова с кортежем проехала мимо меня, когда я
стояла на дороге, чтобы как-то понять, что происходит, ведь она
трубку не берет Фото: nfront.org.ua Денисову к Сенцову не
пустили."Я ничего не знаю от Москальковой. Я пыталась остановить
машину, чтобы мне все таки и нашим гражданам объяснили, почему
уполномоченного по правам человека в Украине в соответствии с
договоренностями между президентами не пускают на территорию,
почему мне не дают доступа к Сенцову, почему-почему-почему... Ни на
один допрос мне никто не удосужился ответить. Машины я остановила,
но в конечном итоге полиция сопроводила меня, чтобы я эти вопросы
не задавала и не мешала кортежу двигаться. Когда я спросила у
работников колонии, которые ушли за забор, где мне узнать о
здоровье Сенцова, они мне сказали, что у них этим занимается
пресс-служба. Вот и все", – сказала Денисова.Она
отметила, что сможет говорить о состоянии здоровья Сенцова только
когда сама его увидит."То, что пишет Москалькова, я этой... Этому
уполномоченному (не могу сказать, что правам человека) просто не
верю. Потому, что мы с ней летели в одном самолете. И она потом
просто не поехала даже... Ну то есть, нас вывезли из аэропорта, а
потом она с кортежем проехала мимо меня, когда я стояла на дороге,
чтобы как-то понять, что происходит, ведь она трубку не берет,
ничего не отвечает. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям
Москальковой. Я смогу твердо говорить, насколько жив и здоров Олег
только после того, как сама его увижу", – заявила украинский
омбудсмен.Денисова отметила, что документы, необходимые для
посещения Сенцова, были поданы вовремя.Омбудсмен сказала, что хочет
подать официальное заявление начальнику колонии.Сенцов был
приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа
2015 года. Российский суд признал его виновным в создании
в Крыму террористического сообщества и руководстве им,
покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном
хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух
террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов
своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил
бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не
включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить
голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9
июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Денисова утром
28 июня сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и
планирует встретиться с украинским политзаключенным. Спикер
Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в
Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова, а Денисова прибыла в
регион "абсолютно самостоятельно", и ее совместное посещение
заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова
отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее.
"Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по
территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за
Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной
информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский
омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном
голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам
человека.Москалькова после встречи с Сенцовым заявила,
что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все
равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й
день голодания, а это всегда требует большого внимания".
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