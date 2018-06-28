Moschino подготовила рекламный кампейн новой осенней коллекции бренда под названием "Alien Nation". Соответствующие кадры обнародовал креативный директор Джереми Скотт на своей странице в Instagram.

Основной темой кампейна стали модницы с других планет, роли которых исполнили главные звезды современной индустрии моды супермодель Джиджи Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, итальянская модель Виттория Черетти, корейская топ-модель Су Джу Пак и восходящая нидерландская звезда Рианна ван Ромпей.

Один из самых известных коммерческих фотографов в мире Стивен Мейзел выступил в роли автора рекламной фотосессии. Он смог воссоздать образы пришельцев в стиле 60-х годов и подчеркнуть главную тему коллекции, сотрудничая со Скоттом.

Как сообщал svodka.net ранее, известная американская модель, телеведущая, лицо нескольких линий Tom Ford и одна из "ангелов" бренда нижнего белья Victoria’s Secret Джиджи Хадид поделилась снимком, который сделала во время пляжного отдыха .

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