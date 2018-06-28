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В Полтавской области человека убило молнией
28.06.2018 13:42
Тело погибшего от удара молнии 51-летнего мужчины доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Молнией убило человека Фото: ЕРА О происшествии в ГСЧС сообщили в 20.10.Тело погибшего доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы. По прогнозам синоптиков, в Украине 28 июня грозы, кое-где град. Температура воздуха днем +25...+30°, на востоке – до +35°. В Киеве днем +27...+29°, дожди.Из-за непогоды ночью 28 июня были обесточены 144 населенных пункта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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