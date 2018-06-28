Тело погибшего от удара молнии 51-летнего мужчины доставили в бюро
судебно-медицинской экспертизы. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Молнией убило человека Фото: ЕРА О происшествии в
ГСЧС сообщили в 20.10.Тело погибшего доставили в бюро
судебно-медицинской экспертизы. По прогнозам
синоптиков, в Украине 28 июня грозы, кое-где град. Температура
воздуха днем +25...+30°, на востоке – до +35°. В Киеве
днем +27...+29°, дожди.Из-за непогоды ночью 28 июня были обесточены
144 населенных пункта.
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