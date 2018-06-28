провёл интересную работу, проанализировав отчёт австралийской страховой компании Suncorp Metway, в котором приводился анализ 160 000 страховых случаев (дорожно-транспортных происшествий), передает со ссылкой на .

На основе полученных данных вырисовался интересный вывод о том, какие водители по знакам Зодиака самые лучшие, а какие — наихудшие.

Результаты могут вас удивить!

Вот полный рейтинг:

12. Близнецы.

Титул наихудшего водителя в Зодиаке по праву достаётся Близнецам. Всё благодаря тому, что, находясь за рулём, они способны одновременно вести машину, разговаривать по телефону, рыться в бардачке и смотреть на симпатичных пешеходок. Где уж тут не поцеловать кого-то в задний бампер!

11. Телец.

Тельцы постоянно озабочены своим комфортом. А значит, их водительское мышление может работать примерно так: я сыт, температура в автомобиле что надо, уровень шума низок, а в баке ещё полно бензина… При этом мир за окном автомобиля и другие участники дорожного движения для них уходят на второй план.

10. Рыбы.

Эти люди иногда любят жить в мире иллюзий. Поэтому за рулём они могут впадать в состояние, близкое к тому, что испытывал главный герой фильма «Брюс-всемогущий», когда Бог делегировал ему свои полномочия по управлению миром. Иными словами, Рыбы чувствуют себя неуязвимыми на дороге, что, как несложно догадаться, совсем не способствует безопасности движения.

9. Дева.

Кажется, что люди этого знака водят не машину, а едут верхом на единороге — настолько сильно они погружены в свои фантазии. Однако им необходимо возвращаться в реальность каждый раз, когда заводится мотор автомобиля, иначе они рискуют быть жёстко вырванными из своего волшебного мира другими водителями.

8. Рак.

Это одни из самых дерзких водителей. Их инстинкт настолько сильно развит, что в любой ситуации им необходимо брать всё и сразу. Агрессивный стиль вождения для них — норма. Если вы случайно вторглись в пространство Рака, то ждите незамедлительной реакции!

7. Водолей.

Красный свет для Водолеев — всё равно, что красная тряпка для быка. Он провоцирует их на действие вместо того, чтобы остановить. Эти водители борются с желанием превысить скорость. На дороге они упрямы и не считаются с другими водителями.

6. Овен.

Из всех любителей скорости Овны, пожалуй, единственные знают, как с ней обращаться. Они отдают себе отчёт в своём стремлении к экстриму, водят быстро и вряд ли будут создавать опасные ситуации. Единственное, что Овнам стоит удерживать свою тягу к разговорам за рулём.

5. Лев.

Львам свойственно движение только вперёд. Именно следовательно их интересует только конечная точка маршрута, но никак не сам путь. Иными словами, правила дорожного движения созданы для кого-то другого, а не для них. При этом Львы слишком уважают себя, чтобы всерьёз рисковать за рулём.

4. Весы.

Это очень скрупулёзные водители. Они уделяют внимание всем деталям и иногда бывают даже слишком аккуратны на дороге. Весы предпочитают притормаживать в любой ситуации, мысленно разархивировав файлы памяти ПДД. К каждой дорожной ситуации они пытаются применить несколько правил сразу.

3. Стрелец.

Природа одарила этих людей способностью отлично ориентироваться в пространстве и времени, а их чувству движения на проезжей части можно только позавидовать. Поэтому и участниками они становятся довольно редко. Можно назвать это везением, а можно — интуицией. Стрельцы всегда могут положиться на свой внутренний голос.

2. Скорпион.

Способность Скорпионов к концентрации за рулём поистине впечатляет. А ещё они часто предугадывают действия других водителей и при этом ни на секунду в себе не сомневаются. Скорпионы очень чувствительны к энергии других людей, что позволяет им безошибочно оценивать обстановку на дороге. А это, в свою очередь, делает их почти идеальными водителями.

1. Козерог.

О терпении и осторожности этих людей ходят легенды. Холодная голова и расчётливость делают их вождение самым безопасным и одновременно не раздражающим для других участников дорожного движения. Козерогам по праву принадлежит почётная пальма первенства в нашем рейтинге!

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