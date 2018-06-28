Сегодня ночью в Одессе неизвестные ограбили храм в честь Донской иконы Божией Матери, который расположен на Западном кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии УПЦ, передает .

"Сломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников проникли в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения. Разбросав и разбив церковную утварь, они начали взламывать ящики для пожертвований на строительство первого в Украине православного хосписа для онкологических больных "Покров", - говорится в сообщении.

Испугавшись местного охранника кладбища, который пришел на звук сигнализации, грабители покинули место преступления, куда прибыл наряд полиции. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ограбления и разыскивают злоумышленников.

Отметим, что за последние несколько лет в Одесской епархии было осквернено и ограблено более 50 православных храмов.

Напомним, полицейские задержали злоумышленников, которые в Мелитополе ограбили храм и причинили смертельные телесные повреждения его охраннику.

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