Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина платит высокую цену за свою суверенность и независимость, которые прописаны в Конституции. Турчинов: Только сейчас мы в полной мере начинаем чувствовать и понимать цену и смысл ее первой статьи Конституции Фото: hromadske.ua "Действующая Конституция принята более 20 лет назад. Но только сейчас мы в полной мере начинаем чувствовать и понимать цену и смысл ее первой статьи: "Украина, – суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство". Суверенность и независимость не даются никогда бесплатно, за них приходится бороться, платить высокую цену – жизнь лучших сыновей и дочерей Украины", – заявил он.Секретарь СНБО добавил, что украинцам надо объединяться ради восстановления страны перед лицом опасности, с которой столкнулось государство."Считаю, что закрепление в Конституции стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки конституции цену снбо что секретарь Теги: политика