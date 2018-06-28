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Турчинов: Закрепление в Конституции членства в ЕС и НАТО еще больше консолидирует Украину
28.06.2018 13:49
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина платит высокую цену за свою суверенность и независимость, которые прописаны в Конституции. Турчинов: Только сейчас мы в полной мере начинаем чувствовать и понимать цену и смысл ее первой статьи Конституции Фото: hromadske.ua "Действующая Конституция принята более 20 лет назад. Но только сейчас мы в полной мере начинаем чувствовать и понимать цену и смысл ее первой статьи: "Украина, – суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство". Суверенность и независимость не даются никогда бесплатно, за них приходится бороться, платить высокую цену – жизнь лучших сыновей и дочерей Украины", – заявил он.Секретарь СНБО добавил, что украинцам надо объединяться ради восстановления страны перед лицом опасности, с которой столкнулось государство."Считаю, что закрепление в Конституции стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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