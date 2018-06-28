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Турчинов: Закрепление в Конституции членства в ЕС и НАТО еще больше консолидирует Украину
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28.06.2018 13:49
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов
заявил, что Украина платит высокую цену за свою суверенность и
независимость, которые прописаны в Конституции.
Турчинов: Только сейчас мы в полной мере начинаем чувствовать
и понимать цену и смысл ее первой статьи Конституции Фото:
hromadske.ua "Действующая Конституция принята более 20 лет назад.
Но только сейчас мы в полной мере начинаем чувствовать и понимать
цену и смысл ее первой статьи: "Украина, – суверенное и
независимое, демократическое, социальное, правовое государство".
Суверенность и независимость не даются никогда бесплатно, за них
приходится бороться, платить высокую цену – жизнь лучших сыновей и
дочерей Украины", – заявил он.Секретарь СНБО добавил, что украинцам
надо объединяться ради восстановления страны перед лицом опасности,
с которой столкнулось государство."Считаю, что закрепление в
Конституции стра
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