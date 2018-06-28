За прошедшие сутки украинские военные в Донбассе уничтожили 10 боевиков и еще семерых ранили. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает

"По уточненным данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожено, 7 ранены", - отмечается в штабе.

Как сообщал незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшних суток уже осуществили 7 обстрелов позиций украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе, но потерь между наших бойцов нет.

Напомним, боевики вновь сорвали разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

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