Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов отказался обсуждать с ней вопрос прекращения голодовки. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Москалькова: Сенцов ходит, интересуется происходящим в мире Фото: ЕРА По словам Москальковой, Сенцов "ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит по телевизору в холле медсанчасти новости и футбол, пишет сценарий для фильма".Она добавила, что хотела уговорить Сенцова прекратить голодовку, "сменить форму защиты прав, но он ответил, что не хочет говорить об этом".Российский омбудсмен отметила, что 8 июня у Сенцова было ухудшение здоровья и его вывозили в гражданскую больницу на собрание. По словам Москальковой, по итогам врачи назначили режиссеру набор питательных смесей, и в медицинской карте есть его согласие на их получение. Она подчеркнула, что Сенцов находится под наблюдением врачей, его медицинские показатели свидетельствуют, что угрозы жизни в настоящее время нет.Москалькова также проинформировала, что Сенцов "находится на связи с мамой, она пишет ему письма, ждет звонка двоюродной сестры, ему звонят друзья".Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова утром 28 июня сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с украинским политзаключенным. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.Москалькова 28 июня после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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