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Москалькова заявила, что Сенцов в колонии находится в "хорошей эмоциональной форме" – смотрит футбол и пишет сценарий
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28.06.2018 13:57
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
заявила, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов
отказался обсуждать с ней вопрос прекращения голодовки. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Москалькова: Сенцов
ходит, интересуется происходящим в мире Фото: ЕРА По словам
Москальковой, Сенцов "ходит, интересуется происходящим в мире,
смотрит по телевизору в холле медсанчасти новости и футбол, пишет
сценарий для фильма".Она добавила, что хотела уговорить Сенцова
прекратить голодовку, "сменить форму защиты прав, но он ответил,
что не хочет говорить об этом".Российский омбудсмен отметила, что 8
июня у Сенцова было ухудшение здоровья и его вывозили в гражданскую
больницу на собрание. По словам Москальковой, по итогам врачи
назначили режиссеру набор питательных смесей, и в медицинской карте
есть его согласие на их получение. Она подчеркнула, что Сенцов
находится под наблюдением врачей, его медицинские показатели
свидетельствуют, что угрозы жизни в настоящее время нет.Москалькова
также проинформировала, что Сенцов "находится на связи с мамой, она
пишет ему письма, ждет звонка двоюродной сестры, ему звонят
друзья".Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не
включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить
голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9
июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Уполномоченный
по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова утром 28
июня сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует
встретиться с украинским политзаключенным. Спикер
Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в
Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова, а Денисова прибыла в
регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение
заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова
отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее.
"Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по
территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за
Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной
информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский
омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном
голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам
человека.Москалькова 28 июня после встречи с Сенцовым
сообщила, что "его состояние здоровья в целом
удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие
событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует
большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации
Москальковой о состоянии здоровья Сенцова.
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