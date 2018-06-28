В результате пожара на рынке в центре столицы Кении Найроби погибли 15 человек, 70 получили травмы. Об этом сообщает Reuters, передает

"Пятнадцать человек погибли и 70 получили травмы, когда огонь пронесся через рынок и близко домов в центре Найроби утром в четверг", - говорится в сообщении.

Пожар возник в 2:30 ночи. Причину возгорания устанавливают.

Как сообщал в Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод.

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