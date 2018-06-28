|Пожар на рынке в Кении: 15 человек погибли, еще 70 травмированы
|28.06.2018 14:05
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В результате пожара на рынке в центре столицы Кении Найроби погибли 15 человек, 70 получили травмы. Об этом сообщает Reuters, передает
"Пятнадцать человек погибли и 70 получили травмы, когда огонь пронесся через рынок и близко домов в центре Найроби утром в четверг", - говорится в сообщении.
Пожар возник в 2:30 ночи. Причину возгорания устанавливают.
Как сообщал в Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод.
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