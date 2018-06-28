В подконтрольном террористам "ДНР" Иловайске взрывом поврежден памятник "За оборону Иловайска", установленный на въезде в город. В соцсетях пишут, что вместе с памятником хотели взорвать конвой с боеприпасами и деньгами для боевиков Фото: Це Донецьк, крихiтко / ВКонтакте "В городе Иловайск очередной кипиш! Наши ребята взорвали стелу, посвященную захвату города террористами. Эта стела находилась на пути следования гуманитарного конвоя из РФ, на котором кацапы отправляют боеприпасы и денежный достаток террористам в так называемую республику. Жаль конечно, что не получилось убить двух зайцев, потому, что конвой проехал чуть раньше", – говорится в сообщении.Источника "Комсомольской правды. Донецк" в "спецслужбе ДНР" заявил, что вероятнее только целью подрыва был "очередной российский гуманитарный конвой".По словам собеседника издания, на момент взрыва российские грузовики уже подъезжали к Донецку.В середине августа 2014 года украинские военные сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но 23–24 августа Россия ввела под Иловайск свои войска, в результате украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, по ним был нанесен удар. Следствием официально установлена гибель 366 военнослужащих. Еще 300 украинцев попали в плен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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