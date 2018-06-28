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В оккупированном Иловайске подорвали памятник боевикам "ДНР"
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28.06.2018 14:05
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В подконтрольном террористам "ДНР" Иловайске взрывом поврежден
памятник "За оборону Иловайска", установленный на въезде в город. В
соцсетях пишут, что вместе с памятником хотели взорвать конвой с
боеприпасами и деньгами для боевиков Фото: Це Донецьк, крихiтко /
ВКонтакте "В городе Иловайск очередной кипиш! Наши ребята взорвали
стелу, посвященную захвату города террористами. Эта стела
находилась на пути следования гуманитарного конвоя из РФ, на
котором кацапы отправляют боеприпасы и денежный достаток
террористам в так называемую республику. Жаль конечно, что не
получилось убить двух зайцев, потому, что конвой проехал чуть
раньше", – говорится в сообщении.Источника "Комсомольской правды.
Донецк" в "спецслужбе ДНР" заявил, что вероятнее только целью
подрыва был "очередной российский гуманитарный конвой".По словам
собеседника издания, на момент взрыва российские грузовики уже
подъезжали к Донецку.В середине августа 2014 года украинские
военные сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но 23–24
августа Россия ввела под Иловайск свои войска, в результате
украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские
военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был
создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности:
когда украинские военные организованными колоннами начали движение
из города, по ним был нанесен удар. Следствием
официально установлена гибель 366 военнослужащих. Еще 300
украинцев попали в плен.
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