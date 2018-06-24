У деяких регіонах України рівень радіоактивного забруднення молока перевищує норму вп'ятеро.

Про це йдеться в дослідженні лабораторій в Університеті Ексетера і Українського інституту сільськогосподарської радіології, повідомив The Independent.

Вчені відібрали коров'яче молоко з приватних ферм і будинків в Рівненській області, на території, розташованій в 200 км від місця аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася в 1986 році.

Результати показали, що рівень вмісту радіоактивного сполучення цезію був перевищений в 6 зразках з 14 для дорослих, а для дітей - в 8.

"Через більш ніж 30 років після Чорнобильської катастрофи люди до сих пір піддаються впливу радіоактивного цезію, вживаючи харчові продукти, в тому числі молоко місцевого виробництва в регіонах України, які постраждали від цієї аварії", - підкреслила доктор Ірина Лабунська з Ексетерського університету.

Вона додала, що рівень забруднення ґрунту не перевищує норму, а ось в продуктах він накопичується.

"Жителі цих сіл хронічно піддаються радіоактивності. Це створює небезпеку для здоров'я майже для кожного органу в організмі людини. Особливо це впливає на дітей", - сказала Лабунська.

Експерти попереджають, що забруднення молока як і раніше буде перевищувати норму в деяких частинах України до 2040 року.

Цю проблему зможуть вирішити захисні заходи, що передбачають введення коровам спеціального препарату - "Ферроціну" (препарат для виведення радіонуклідів).