В оккупированном рф Донецке который год подряд проходит фестиваль дебилизма под эгидой рф и за деньги налогоплательщиков рф. Самое эпичное то, что в рф на полном серьезе считают, что в сказки русских пропагандистов должны верить ну тупо все, кто их слышит: десантники заблудились, гражданская война, боекомплект в шахтах откопали, оружие все трофейное у коллаборантов. А рф тут вааще не при делах и по*ер, что при так называемой гражданской войне на территории Донбасса ходит именно рубль.

Ща я объясню на конкретном примере, почему без поддержки рф, сепарастам пришел бы пиз*ец давным-давно.

Итак, дано: борзый и четкий пацццанчик, весь у камуфляже и без мозгов + тупая шмара, которая считала, что быть подстилкой у коллаборанта — это почти тоже самое, что стать принцессой Дианой.

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Ой не, не так. День. Улица. Донецк. Дебилы. Быцарь ватного ордена захотело погулять с дамой под ручку в парке Донецка [пока бобры НАТО не отгрызли руки] + поплевать семок+ попить дешевого пиваса + покрасоваться, мол смотрите, у меня отношения теперь не только с руками есть, но и с живой девушкой.

Короче, пошла эта пара двоечников красоваться и смотреть свысока на холопов гражданских с выражениями на довольных лицах а-ля — раздайся море, говно плывет. Почему двоечники? Скоро поймете.

Ни*уя не смеркалось патаму шо был день. Решил будущий труп удивить даму сердца да побаловать — потопал да купил шарик надувной большооооого размера за 200 фублев. Дама сердца прям вся расстаяла и заулыбалась во все 24 зуба, понравился ей такой неожиданный дар.

И потопала парочка двоечников искать в парке самую высокую точку, чтоб шарик с гелием отпустить в небо синее, да чтоб удивились все и завидовали любви жабы да гадюки.

Аднака… Внизапна… Праизашла ху*ня. Так как сепараст курил и его шмара тоже дымела как паровоз, одно из этих двух бестолочей пропалило шарик. С гелием внутри.

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Е*ануло так, что на быцаре ватного ордена сгорели шмотки в ноль, а на даме сердца исчезли волосы. В качестве бонуса за тупость сепараст лишился глаз обеих, а также получил ожоги морды лица второй степени. Самка отделалась легче — у нее только первой степени ожог тела и минус волосы на голове.

Бравые дынырийские камандирры военный абизяны, которая взорвала шарик, начали выяснять как так получилось. Причина была проста как двери: сепараст и спутница его были пьяными и ху*ово учились в школе, потому и протупили так эпично. Для тех, кого родили на бетонный пол в воронеже, объясняю: гелий ну ооочень хорошо горит, а шарик был заполнен именно этим газом. Кстати, гелий относится к так называемым благородным газам, в отличие от пары пострадавших идиотов.

И уволили юного химика задним числом из рядов армии дыныры, чтоб не позорил то, чего никогда не было и не будет у коллаборантов — честь. Врачи скорой констатировали у двоечников острый прогрессирующий дебилизм и ржали вголосину пока везли идиотов в травмпункт.

Сепар остался без глаз и с ожогами, спутница сепара всю оставшуюся жизнь будет носить парики. Не*уй было уроки физики прогуливать и пить шмурдяк .

Мораль: вы серьезно верите, что двоечники, которые самолично взрывают шары с гелием сигаретами способны противостоять армии самостоятельно? Хватит нести чушь. Счастье сепаров в том, что ВСУ пока не сбросили пару вагонов спирта на оккупированные, ибо через пару часов эти бестолочи ватные взорвали бы весь Донбасс по пьяне.

И да — в школу ходить полезно для здоровья. Особенно на физику и химию.

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