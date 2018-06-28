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Удерживаемые в оккупированном Крыму украинские рыбаки находятся на грани срыва - родственники
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28.06.2018 14:13
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Пока не видно никакой перспективы освобождения украинских моряков с
судна "ЯМК-0041", заявил директор частного рыболовного предприятия
в Очакове Александр громкий, сославшись на родственников рыбаков.
громкий сказал, что в Крым ездили жены задержанных РФ моряков
Скриншот: ru.krymr.com По словам Громового, жены моряков ездили в
Крым."Рыбаки, которые содержатся под конвоем в воинской части в
Балаклаве, объявили голодовку, но к ним не допустили жен. Только к
одному из них на несколько минут допустили мать. К ним не допускают
адвокатов, они на грани срыва из-за неизвестности. Виктора
Новицкого по-прежнему содержат в СИЗО, месяц назад ему продлили
срок содержания под стражей еще на месяц", – рассказал глава
предприятия.Он добавил, что пока не видно никакой перспективы
освобождения украинских моряков."Мы от имени жен, общественных
организаций обратились к главам фракций Верховной Рады Украины с
надеждой, что они, быть может, отреагируют. Проводим сейчас широкую
работу в СМИ, просто государство, к сожалению, не хочет этим
заниматься", – добавил громкий.4 мая в ФСБ РФ заявили,
что российские пограничники задержали украинское
рыболовецкое судно западнее мыса Тарханкут в аннексированном
РФ Крыму.Официальный представитель Государственной пограничной
службы Украины Олег Слободян сообщил, что
на украинском рыболовецком баркасе находилось пять
моряков. У судна было дозволение на вылов рыбы только на
территории Украины.В этот же день "глава" аннексированного Крыма
Сергей Аксенов заявил, что задержанных из-за вылова рыбы в
экономической зоне РФ украинских моряков доставили в Крым "для
проведения процессуальных действий".15 мая постоянный
представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис
Бабин заявил, что задержанные в Крыму украинские моряки
находятся в Севастополе.17 мая капитана судна Виктора
Новицкого арестовали за браконьерство. 8 июня
ему продлили арест на один месяц.
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