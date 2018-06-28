Пока не видно никакой перспективы освобождения украинских моряков с судна "ЯМК-0041", заявил директор частного рыболовного предприятия в Очакове Александр громкий, сославшись на родственников рыбаков. громкий сказал, что в Крым ездили жены задержанных РФ моряков Скриншот: ru.krymr.com По словам Громового, жены моряков ездили в Крым."Рыбаки, которые содержатся под конвоем в воинской части в Балаклаве, объявили голодовку, но к ним не допустили жен. Только к одному из них на несколько минут допустили мать. К ним не допускают адвокатов, они на грани срыва из-за неизвестности. Виктора Новицкого по-прежнему содержат в СИЗО, месяц назад ему продлили срок содержания под стражей еще на месяц", – рассказал глава предприятия.Он добавил, что пока не видно никакой перспективы освобождения украинских моряков."Мы от имени жен, общественных организаций обратились к главам фракций Верховной Рады Украины с надеждой, что они, быть может, отреагируют. Проводим сейчас широкую работу в СМИ, просто государство, к сожалению, не хочет этим заниматься", – добавил громкий.4 мая в ФСБ РФ заявили, что российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно западнее мыса Тарханкут в аннексированном РФ Крыму.Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что на украинском рыболовецком баркасе находилось пять моряков. У судна было дозволение на вылов рыбы только на территории Украины.В этот же день "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что задержанных из-за вылова рыбы в экономической зоне РФ украинских моряков доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".15 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что задержанные в Крыму украинские моряки находятся в Севастополе.17 мая капитана судна Виктора Новицкого арестовали за браконьерство. 8 июня ему продлили арест на один месяц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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