Женщину ударило током на собственном дворе в поселке Адамовка Днепропетровской области, в результате чего она умерла. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает .

"28 июня в 9:40 в Службу спасения "101" от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что на улице Почтовой поселка Адамовка Верхнеднепровского района женщину убило током в собственном дворе", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время непогоды произошел обрыв электропроводов на вводе в частный дом. Когда хозяйка дома вышла во двор проверить, что случилось, ее ударило током. В результате женщина в возрасте около 40 лет погибла.

Подразделения ГСЧС не привлекались. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

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