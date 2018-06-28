|Це так мило! Надя Дорофеєва зізналась у коханні Дантесу
|28.06.2018 14:20
|
"Ще задовго до нашого знайомства - я про тебе таємно мріяла. Думала, що було б непогано, якщо б ти був моїм хлопцем) Пам'ятаю, як ти на мене не звертав уваги, ну або вдавав. А потім просто сказав - ти будеш моєю дружиною (це все в перший день знайомства) ось так просто сказав і пішов. Я звичайно посміялася. Подумала - смішний...)) А через тиждень ми вже жили разом. Ти напевно найсильніша і найбільш цікава людина в моєму житті. Ми разом вже 7 років і я хочу сказати тобі велике спасибі за те, що віриш в мене, за те, що терпиш мою довгу гастрольну відсутність. Дякую за підтримку у всьому. Ти навчив мене багатьом хорошим речам. Їх не злічити. Ти особливий, Вова. Я шалено тобою пишаюся. І дуже люблю", - написала Надя.
Підписники писали, що Надя Дорофеєва і Володимир Дантес - найкрасивіша пара українського шоубізнесу. І з цим важко сперечатися.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Меган Маркл показала вагітний животик
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на відпочинку разом з дітьми
Тіна Кароль налякала обличчям без макіяжу (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями