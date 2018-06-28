Зіркове подружжя Дантес-Дорофеєва складають враження щасливих людей, які вміють цінувати те, що у них є. Саме це й довела Надя, привітавши коханого в мікроблозі. Від чуттєвих слів шанувальники співачки навіть розчулилися.







"Ще задовго до нашого знайомства - я про тебе таємно мріяла. Думала, що було б непогано, якщо б ти був моїм хлопцем) Пам'ятаю, як ти на мене не звертав уваги, ну або вдавав. А потім просто сказав - ти будеш моєю дружиною (це все в перший день знайомства) ось так просто сказав і пішов. Я звичайно посміялася. Подумала - смішний...)) А через тиждень ми вже жили разом. Ти напевно найсильніша і найбільш цікава людина в моєму житті. Ми разом вже 7 років і я хочу сказати тобі велике спасибі за те, що віриш в мене, за те, що терпиш мою довгу гастрольну відсутність. Дякую за підтримку у всьому. Ти навчив мене багатьом хорошим речам. Їх не злічити. Ти особливий, Вова. Я шалено тобою пишаюся. І дуже люблю", - написала Надя.



Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 27 Чер 2018 р. о 4:29 PDT



Підписники писали, що Надя Дорофеєва і Володимир Дантес - найкрасивіша пара українського шоубізнесу. І з цим важко сперечатися.



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