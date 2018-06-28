|Астафьева на сцене поцеловалась с двумя девушками
|28.06.2018 14:21
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Поймут все, кто был на концерте в субботу... #ненормативнаялексика * #outfit @tamar_fashion #hairstyle @mesto_pod_solncem_odПубликация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Июн 2018 в 11:24 PDT
23 июня 2018 года певица выступала в Одессе.Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд" в 2007 году. Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.". В коллективе часто менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.
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