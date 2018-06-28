Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поцеловала в губы двух девушек. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Астафьева: Поймут все, кто были на концерте в субботу Фото: da_astafieva / Instagram Видео она опубликовала в Instagram фото."Поймут все, кто были на концерте в субботу", – написала она. Поймут все, кто был на концерте в субботу... #ненормативнаялексика * #outfit @tamar_fashion #hairstyle @mesto_pod_solncem_od Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Июн 2018 в 11:24 PDT 23 июня 2018 года певица выступала в Одессе.Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд" в 2007 году. Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.". В коллективе часто менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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