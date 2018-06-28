Для людей, которые хотя немного в теме, не является секретом, что Украина уже давно стала своеобразной международной Меккой для покупки фиктивных дипломов об образовании и ученых степеней.

Иностранные студенты из стран третьего мира (в основном из Средней Азии, Ближнего Востока и Африки), а также из Китая и Индии составляют приличную долю в медицинских и технических университетах. Часть из них действительно прилежно учится и становится хорошими специалистами. Однажды я летел в самолете с парнем из Израиля (коренным, не русскоязычным), который учился на анестезиолога в Киеве. Он объяснил, что учиться тут намного дешевле и у них есть целое комьюнити студентов-израильтян, которые организованно, с содействием своего посольства, учатся в Киеве на врачей разных специальностей. Некоторые из них даже умышленно учат русский или украинский чтобы потом работать в сфере «медицинского туризма» у себя на родине.

Но есть и значительная часть иностранных студентов, которая приезжает просто за дипломами. Любой учитель, имевший дело с группами иностранцев, расскажет вам множество занимательных историй о том, как в группе из 20 человек только староста может связать пару слов на русском, украинском или хотя бы английском, тогда как все остальные вообще ни слова не понимают, но при этом мистическим образом сдают все зачеты на отлично. Мне особенно нравится не выдуманная история о том, как староста группы одного столичного медицинского ВУЗа знал на русском только две фразы: «я принести зачетки от моя группа» и «сколько стоит». Остальная группа не знала даже этого.

Аналогичные примеры есть и в области защит диссертаций. Бизнес по выдаче дипломов кандидатов и докторов наук богатым иностранцам существует еще с советских времен. Единичные прецеденты фейковых защит иностранными гражданами, которые толком не знали русского и украинского языка, периодически случались в самых разных областях науки от физики до истории. Такие работы, как правило, писались на заказ и защищались по всем правилам, со строгим следованием процедуре. Диссертант на ломаном русском (украинского, ожидаемо, никто не знал) зачитывал доклад и ответы на заранее заготовленные вопросы. К содержанию работ формальных придирок обычно не было т. к. они все-таки писались специалистами. Я подозреваю, что в советское время все такие случаи были санкционированы соответствующими органами, а в пост-советское они еще долгое время стыдливо прятались от глаз общественности. Но все меняется.

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Вчера состоялось знаковое событие — в Национальном Педагогическом Университете им. Драгоманова состоялась защита гражданки Китая Чжан Синь «Репрезентація національної ідентичності у просторі сучасної о світи». Даже не спрашивайте о чем это. Типичная «самобытная украинская педагогика» в виде наукообразной бессмыслицы. Дело сейчас даже не в этом. Дело в том, что эта диссертация в декабре этого года в Харковськом педуниверситете имени Сковороди. Тогда спецсовет по защитам единогласно присвоил мадам Синь степень кандидата философских наук. Однако после защиты в МОН были переданы неопровержимые доказательства наличия в этой работе плагиата в промышленных масштабах. В марте приказом МОН Украины присвоение ученой степени Чжан Синь . Казалось бы вот она победа человеческого разума, но не все так просто.

По закону после такой отмены решения спецсовета, диссертант не имеет права защищаться повторно в течении минимум одного года и не может защищать ту же самую работу, решение по которой было отменено. Однако, в случае с Чжан Синь на нормы закона решили наплевать и назначили повторную защиту той же самой работы менее чем через месяц после приказа об отмене присвоения степени! На этот раз защита состоялась в Киеве и опять с единогласным «одобрямсом» только спецсовета. О том цирке, который происходил на защите . Диссертантка явно не владела ни украинским ни русским языком и не понимала задаваемых ей из зала вопросов. Кроме заготовленного и написанного на бумажке текста она не могла сказать ни слова (!). Научный руководитель отвечала за нее и заявляла, что диссертантка «не желает отвечать» (интересно, а кто ее желания вообще должен спрашивать?). Как человек, не понимающий даже вопросов из зала, может написать связный научный текст на украинском языке — вопрос риторический. Кроме того, присутствовавшим на защите антиплагиатным активистам запретили вести видеозапись защиты, хотя это явным образом разрешается по закону!

Не нужно быть гением, чтобы понять с каким именно случаем мы имеем здесь дело, кто писал эту работу и почему она так упорно проталкивается с нарушением закона и всех возможных процедур.

Если вы думаете что китайская мадам-философ одна така, то вы ошибаетесь. Есть еще, например, вот такой пан , гражданин дружественной Польши. Тоже философ и тоже защищался в том же самом педуниверситете им. Драгоманова. Вы не поверите, но у него тоже вся работа буквально пестрит плагиатом! То, что его научный руководитель — ректор университета, где проходила защита — это, конечно же, просто совпадение.

Выводов не будет — и так все ясно. Государственная система присвоения ученых степеней не просто мертва, а уже очень ощутимо воняет. Вопрос «кто виноват?» — чисто риторический. Вопрос «что делать?» (и чего не делать) я уже поднимал ранее.

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Семен Есилевский

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