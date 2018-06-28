Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает .

"В соответствии с достигнутой договорённостью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Во время переговоров, как сообщает пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить "текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

Как сообщал , вице-президент США Майкл Пенс ранее рассказал, что Д.Трамп обсудит со своим коллегой В.Путиным широкий круг вопросов, включая экономические связи, ситуацию в Украине и Сирии.

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