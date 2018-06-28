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Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля – Кремль
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28.06.2018 14:29
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Президент России Владимир Путин обсудит в Хельсинки с американским
коллегой Дональдом Трампом перспективы дальнейшего развития
российско-американских отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин и Трамп встречались летом и осенью 2017 года Фото: ЕРА
(архив) "В ходе переговоров имеется в виду обсудить
текущее состояние и перспективы дальнейшего развития
российско-американских отношений, а также актуальные вопросы
международной повестки дня", – сказано в сообщении.7 июля 2017
года Трамп и Путин встретились впервые, это
произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры
продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных
35 минут. Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал,
что между президентами была "позитивная химия". Результатом
переговоров стало, в частности, согласование режима
прекращения огня на юго-западе Сирии, а
также договоренность создать постоянный канал общения по
вопросам урегулирования конфликта в Украине.10 ноября лидеры США и
России встретились и кратко пообщались на
саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
во Вьетнаме. Они стояли рядом во время церемонии фотографирования в
национальных костюмах. Когда Трамп подошел, главы государств
обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.1 июня 2018 года
источники The Wall Street Journal сообщили, что в Белом
доме готовят встречу Трампа с Путиным, однако президент США
сосредоточен на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен
Ыном.Австрийская пресса предполагала, что саммит США –
Россия пройдет в Вене 15 июля.26 июня Politico со ссылкой на
источник сообщило, что столица Финляндии рассматривается в качестве
возможного места встречи Путина и Трампа. В канцелярии финского
президента Саули Нийнисте заявили, что Хельсинки готов
предложить услуги по проведению встречи американского и
российского лидеров.27 июня советник президента США по вопросам
нацбезопасности Джон Болтон встретился с Путиным, они
договорились о месте и дате переговоров российского лидера с
Трампом.
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