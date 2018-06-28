Президент России Владимир Путин обсудит в Хельсинки с американским коллегой Дональдом Трампом перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин и Трамп встречались летом и осенью 2017 года Фото: ЕРА (архив) "В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", – сказано в сообщении.7 июля 2017 года Трамп и Путин встретились впервые, это произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных 35 минут. Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что между президентами была "позитивная химия". Результатом переговоров стало, в частности, согласование режима прекращения огня на юго-западе Сирии, а также договоренность создать постоянный канал общения по вопросам урегулирования конфликта в Украине.10 ноября лидеры США и России встретились и кратко пообщались на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме. Они стояли рядом во время церемонии фотографирования в национальных костюмах. Когда Трамп подошел, главы государств обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.1 июня 2018 года источники The Wall Street Journal сообщили, что в Белом доме готовят встречу Трампа с Путиным, однако президент США сосредоточен на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.Австрийская пресса предполагала, что саммит США – Россия пройдет в Вене 15 июля.26 июня Politico со ссылкой на источник сообщило, что столица Финляндии рассматривается в качестве возможного места встречи Путина и Трампа. В канцелярии финского президента Саули Нийнисте заявили, что Хельсинки готов предложить услуги по проведению встречи американского и российского лидеров.27 июня советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон встретился с Путиным, они договорились о месте и дате переговоров российского лидера с Трампом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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