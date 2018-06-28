семья Британии разорвала отношения с отцом Меган Маркл — так во всяком случае он утверждает. Об этом отец Меган Маркл рассказал в очередном интервью, пишет со ссылкой на и Sun.

Как он сообщает, причиной разрыва отношений, в том числе и с дочерью стали его частые интервью налево и направо, за которые он к тому же получает неплохие деньги.

В частности огромное раздражение вызвало его заявление, что он взял обещание у принца Гарри якобы «никогда не поднимать руку на дочь», что не соответствует действительности. Кроме того он выкладывал в сеть письма дочери и рассказывал много разнообразной информации интимного характера. По его словам, Меган перестала с ним общаться и переписываться, а корголевская семья полностью игнорирует какую бы то ни было коммуникацию с ним.

Представитель королевской семьи сообщил The Sun, что отец Меган Маркл целенаправленно манипулирует информацией, с тем, чтобы продать прессе «побольше сенсаций» и правдивости в его информации ноль. Это основная причина, по которой королевская семья не будет с ним общаться.

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