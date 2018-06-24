Украина и Европейская комиссия согласовали общую позицию на завтрашние газовые переговоры с РФ, сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

"Стороны достигли согласия, что результатом переговоров должно стать промежуточное соглашение, которое будет гарантировать поставки газа в Украину и стабильность его транзита в страны ЕС этой зимой. Это соглашение должно содержать четкие гарантии как касательно поставок Газпромом согласованных объемов газа в Украину, так и расчетов Нафтогаза за поставленный газ", - говорится в сообщении.

Согласованная ЕК и Украиной позиция предусматривает необходимость подписания между Нафтогазом и Газпромом документов, обязательных к исполнению обеими сторонами и исключающих односторонние изменения.

В свою очередь пресс-служба Минэнергоугля Украины сообщила, что министр Юрий Продан в ходе прошедших консультаций в Киеве проинформировал сторону ЕС о ходе и результате переговоров в Милане, а Оттингер подчеркнул готовность Еврокомиссии и впредь помогать решению газового вопроса.

"Стороны обсудили основные положения промежуточного соглашения по поставкам природного газа с территории РФ, будут обсуждаться на следующей трехсторонней встрече 21 октября в Брюсселе", - говорится в сообщении Минэнергоугля.

Напомним, в Еврокомиссии рассчитывают, что во время трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе Украина и РФ могут определиться с вопросом долга за газ и ценой на новые поставки.

Вице-президент Европейской Комиссии Гюнтер Эттингер сегодня приехал в Киев для проведения газовых переговоров с властями и согласования позиций на будущие трехсторонние переговоры в формате Украина-Россия-ЕС.

21 октября в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, РФ и Евросоюзом.

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