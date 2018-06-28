В оккупированном Крыму задержали водителя жены главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook, передает .

Как сообщается, сегодня в Бахчисарае прошел обыск у Ахмета Мустафаева, который является водителем супруги М.Джемилева Сафинар.

Свидетели сообщают о четырёх микроавтобусах, на которых приехали вооруженные люди в масках. Улица оцеплена.

Самого Ахтема Мустафаева дома в момент обыска не было.

Позже стало известно, что А.Мустафаев находится в управлении ФСБ в Симферополе.

"Следственные мероприятия закончились. Стало известно, что Ахтем Мустафаев находится в управлении ФСБ, по адресу г.Симферополь, бульвар Франко 13", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура АРК расследует 9 дел о пытках населения в Крыму.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира