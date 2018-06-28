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Путин и Инфантино сыграли в футбол на Красной площади. Видео
28.06.2018 14:36
Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино 28 июня сыграли вничью со счетом 1:1 на футбольном тренажере в парке на Красной площади в Москве, сообщает "РИА Новости". Путин и Инфантино посетили тренировку юношеского футбольного клуба "Тотем". Видео опубликовано на канале МАРИО в YouTube. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Путин и Инфантино забили по мячу Фото: ЕРА видео Видео: МАРИО / YouTube

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