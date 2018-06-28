Путин и Инфантино сыграли в футбол на Красной площади. Видео
28.06.2018 14:36
Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино 28
июня сыграли вничью со счетом 1:1 на футбольном тренажере в парке
на Красной площади в Москве, сообщает "РИА Новости". Путин и
Инфантино посетили тренировку юношеского футбольного клуба "Тотем".
Видео опубликовано на канале МАРИО в YouTube. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Путин и Инфантино забили
по мячу Фото: ЕРА видео Видео:
МАРИО / YouTube