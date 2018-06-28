|"Призываем РФ освободить всех украинцев, задержанных по политически мотивированным обвинениям". Полный текст резолюции ПАСЕ
|28.06.2018 14:43
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Владимир Балух. Фото: svoboda.org
Что касается дел Сенцова, Балуха и Гриба, то ассамблея встревожена сообщениями об условиях их содержания под стражей. Были утверждения о пытках и бесчеловечном обращении с Сенцовым и Балухом и об отказе в доступе к основной медицинской помощи при потенциально серьезных заболеваниях в случае Балуха, который голодает с марта 2018 года, и Гриба.Сенцов также голодает с мая 2018 года, в результате чего он, по сообщениям, теперь страдает от проблем с сердцем и почками; высказывалось предположение, что он подвергался принудительному кормлению со стороны представителей российских властей, чем, вероятно, была нарушена ст. 3 (запрещение пыток. – ) Европейской конвенции по правам человека.
Олег Сенцов. Фото: radiosvoboda.org
Ассамблея также серьезно обеспокоена подробными сообщениями о жестоком обращении и отказе в доступе к медицинской помощи другим предполагаемым политическим заключенным.Ассамблея сожалеет о том, что мониторинговые механизмы Совета Европы по соблюдению прав человека, в частности Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), не смогли получить доступ в Крым, чтобы оценить ситуацию с соблюдением прав задержанных там лиц и призывает Российскую Федерацию облегчить такой доступ. Она (ассамблея. – ) также сожалеет, что уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой недавно не дали посетить Сенцова в исправительной колонии, где он удерживается.
Павел Гриб. Фото: Ігор Гриб / Facebook
Ассамблея обязуется продолжать наблюдать за ситуацией в области прав человека в оккупированном Крыму и продолжать отслеживать положение граждан Украины, удерживаемых в качестве политических заключенных Российской Федерацией. Кроме того, ассамблея обязуется следить за выполнением решений ЕСПЧ по нарушениям прав людей, содержащихся под стражей в Крыму и в Российской Федерации. (Этого абзаца не было в проекте резолюции. – ).следовательно ассамблея призывает Российскую Федерацию:освободить без дальнейшего промедления всех украинцев, задержанных в Российской Федерации и в Крыму по политически мотивированным или другим сфабрикованным обвинениям и приложить все усилия для ускорения освобождения украинских граждан, задержанных на территориях Донбасса, которые находятся под эффективным контролем Российской Федерации;(В проекте резолюции не было слов о необходимости приложить усилия для освобождения удерживаемых боевиками людей. При этом в соответствующей поправке вместе слова "граждане" было слова "заложники", а вместо фразы "территории Донбасса, которые находятся под эффективным контролем Российской Федерации" была фраза "оккупированные территории Донбасса". В ходе обсуждения в эту поправку с голоса внесли две подпоправки. –).до их освобождения обеспечить полное уважение их прав, в том числе путем соблюдения запрета на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание, а также путем обеспечения права на доступ к необходимой медицинской помощи, чтобы гарантировать сохранение их здоровья и благосостояния;воздерживаться от принудительного кормления Сенцова или любого другого из задержанных лиц, если только это не требуется с медицинской точки зрения для спасения его или их жизни;разрешить мониторинг состояния здоровья этих заключенных и условий их содержания под стражей независимыми международными наблюдателями, в том числе ЕКПП и Международным комитетом Красного Креста, и позволить украинским официальным лицам, в том числе уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, посещать их; отказаться от политики навязывания российского гражданства проживающим в Крыму гражданам Украины, которые не желают приобретать его, и воздерживаться от принудительного перемещения таких лиц из Крыма в Российскую Федерацию, в том числе тех, которые подвергаются мерам, предусмотренным уголовным правом; отменить запрет Меджлиса, который противоречит международным стандартам свободы ассоциаций, и разрешить въезд в Крым лидерам Меджлиса Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову;прекратить преследование и давление на крымскотатарский народ и на лиц, которые его представляют, включая адвокатов и правозащитников. (Последних двух пунктов восьмого параграфа не было в проекте резолюции. – ).
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