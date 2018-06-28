28 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы прошли срочные дебаты об украинских политзаключенных. По их итогам ПАСЕ приняла резолюцию "Граждане Украины, удерживаемые в качестве политических заключенных Российской Федерацией". За проголосовали 77 депутатов, против – никто, еще 15 воздержались. Этой резолюцией, подготовленной комиссией по юридическим вопросам и правам человека, ПАСЕ призвала Россию немедленно отпустить всех украинцев, задержанных в РФ и в аннексированном Крыму по политическим мотивам, почитать их права, не применять пытки и не прибегать к принудительному кормлению, за исключением случаев, когда это необходимо для спасения жизни. "ГОРДОН" приводит полный текст резолюции ПАСЕ на русском языке. Резолюцию поддержали 77 депутатов Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr Татьяна ЛИТВИНЧУК При обсуждении текста резолюции депутаты рассмотрели пять поправок, из них четыре приняли, еще одну отозвал автор.Парламентская ассамблея ссылается на предыдущие резолюции, касающиеся ситуации в Украине, в частности резолюцию 1990 (2014) о пересмотре по существенным основаниям ранее утвержденных полномочий российской делегации, резолюцию 2034 (2015) об оспаривании по существенным основаниям еще не утвержденных полномочий делегации Российской Федерации, резолюцию 2063 (2015) о рассмотрении аннулирования ранее утвержденных полномочий делегации Российской Федерации (во исполнение пункта 16 резолюции 2034 (2015), резолюцию 2112 (2016) о гуманитарных проблемах людей, захваченных во время войны в Украине, резолюцию 2132 (2016) о политических последствиях российской агрессии в Украине, резолюцию 2133 (2016) о средствах правовой защиты в случаях нарушений прав человека на украинских территориях, не подконтрольных украинской власти, и резолюцию 2198 (2018) о гуманитарных последствиях войны в Украине.Ассамблея напоминает, в частности, о той позиции, которую она заняла в вышеупомянутых резолюциях по следующим вопросам, имеющим актуальное значение в этом контексте:Крым был незаконно аннексирован после военной оккупации Российской Федерацией, которая в результате обязана обеспечить соблюдение прав человека в Крыму через свою экстерриториальную юрисдикцию, основанную на эффективном контроле над регионом;положение в области прав человека в Крыму ухудшилось, имеют место смерти и исчезновения политических активистов, которые критиковали российскую оккупацию и аннексию, угрозы и действия против выступающих с критикой неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации, а также преследования и репрессии против коренной крымскотатарской общины;на жителей Крыма оказывают огромное давление, чтобы они получали российские паспорта и отказывались от своего украинского гражданства после того, как де-факто власти навязали им российское.множество граждан Украины были задержаны в Крыму или в Российской Федерации по политически мотивированным или другим сфабрикованным обвинениям.следовательно ассамблея глубоко обеспокоена сообщениями о том, что до 70-ти или больше украинских граждан, которые, по общему мнению, в том числе выраженному Европейским парламентом в его резолюции от 14 июня 2018 года, являются политическими заключенными, по-прежнему содержатся в Крыму или в Российской Федерации по политически мотивированным или другим сфабрикованным обвинениям. Например, она (ассамблея. – ) считает, что Олег Сенцов, Владимир Балух и Павел Гриб, в частности, соответствуют определению политических заключенных, изложенному в резолюции ассамблеи 1900 (2012) об определении политического заключенного. Владимир Балух. Фото: svoboda.org Что касается дел Сенцова, Балуха и Гриба, то ассамблея встревожена сообщениями об условиях их содержания под стражей. Были утверждения о пытках и бесчеловечном обращении с Сенцовым и Балухом и об отказе в доступе к основной медицинской помощи при потенциально серьезных заболеваниях в случае Балуха, который голодает с марта 2018 года, и Гриба.Сенцов также голодает с мая 2018 года, в результате чего он, по сообщениям, теперь страдает от проблем с сердцем и почками; высказывалось предположение, что он подвергался принудительному кормлению со стороны представителей российских властей, чем, вероятно, была нарушена ст. 3 (запрещение пыток. – ) Европейской конвенции по правам человека. Олег Сенцов. Фото: radiosvoboda.org Ассамблея также серьезно обеспокоена подробными сообщениями о жестоком обращении и отказе в доступе к медицинской помощи другим предполагаемым политическим заключенным.Ассамблея сожалеет о том, что мониторинговые механизмы Совета Европы по соблюдению прав человека, в частности Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), не смогли получить доступ в Крым, чтобы оценить ситуацию с соблюдением прав задержанных там лиц и призывает Российскую Федерацию облегчить такой доступ. Она (ассамблея. – ) также сожалеет, что уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой недавно не дали посетить Сенцова в исправительной колонии, где он удерживается. Павел Гриб. Фото: Ігор Гриб / Facebook Ассамблея обязуется продолжать наблюдать за ситуацией в области прав человека в оккупированном Крыму и продолжать отслеживать положение граждан Украины, удерживаемых в качестве политических заключенных Российской Федерацией. Кроме того, ассамблея обязуется следить за выполнением решений ЕСПЧ по нарушениям прав людей, содержащихся под стражей в Крыму и в Российской Федерации. (Этого абзаца не было в проекте резолюции. – ).следовательно ассамблея призывает Российскую Федерацию:освободить без дальнейшего промедления всех украинцев, задержанных в Российской Федерации и в Крыму по политически мотивированным или другим сфабрикованным обвинениям и приложить все усилия для ускорения освобождения украинских граждан, задержанных на территориях Донбасса, которые находятся под эффективным контролем Российской Федерации;(В проекте резолюции не было слов о необходимости приложить усилия для освобождения удерживаемых боевиками людей. При этом в соответствующей поправке вместе слова "граждане" было слова "заложники", а вместо фразы "территории Донбасса, которые находятся под эффективным контролем Российской Федерации" была фраза "оккупированные территории Донбасса". В ходе обсуждения в эту поправку с голоса внесли две подпоправки. –).до их освобождения обеспечить полное уважение их прав, в том числе путем соблюдения запрета на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание, а также путем обеспечения права на доступ к необходимой медицинской помощи, чтобы гарантировать сохранение их здоровья и благосостояния;воздерживаться от принудительного кормления Сенцова или любого другого из задержанных лиц, если только это не требуется с медицинской точки зрения для спасения его или их жизни;разрешить мониторинг состояния здоровья этих заключенных и условий их содержания под стражей независимыми международными наблюдателями, в том числе ЕКПП и Международным комитетом Красного Креста, и позволить украинским официальным лицам, в том числе уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, посещать их; отказаться от политики навязывания российского гражданства проживающим в Крыму гражданам Украины, которые не желают приобретать его, и воздерживаться от принудительного перемещения таких лиц из Крыма в Российскую Федерацию, в том числе тех, которые подвергаются мерам, предусмотренным уголовным правом; отменить запрет Меджлиса, который противоречит международным стандартам свободы ассоциаций, и разрешить въезд в Крым лидерам Меджлиса Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову;прекратить преследование и давление на крымскотатарский народ и на лиц, которые его представляют, включая адвокатов и правозащитников. (Последних двух пунктов восьмого параграфа не было в проекте резолюции. – ). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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