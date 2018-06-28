В четверг, 28 июня, на трассе Киев-Чоп во Львовской области случилось тройное ДТП, в результате которого пострадало шесть человек. Авария произошла накануне вечером, сообщили в Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Известно, что гражданин Швейцарии, находясь за рулем Volvo ХС60, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery Amulet, говорится в сообщении.

В результате ДТП получили травмы трое водителей и трое пассажиров транспортных средств. 48-летняя женщина-пассажир автомобиля Volvo, которая живет в Киеве, госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова; водитель автомобиля Volkswagen Т4, госпитализирован в Бускую районную больницу.

Водителя и двух пассажирок автомобиля Chery - 48-летнюю львовянку и ее 11-летнюю дочь, после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой.

Гражданин Швейцарии - водитель автомобиля Volvo после осмотра и оказания медицинской помощи в городском травмпункте Львова тоже покинул заведение.

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