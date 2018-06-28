Лидеры стран-членов Европейского союза июня 28-29 будут говорить о необходимости всеобъемлющего подхода к нелегальной миграции и важности эффективного контроля на внешних границах блока. В Брюсселе пройдет саммит лидеров стран ЕС Фото: ЕРА Главы правительств и государств будут говорить о необходимости всеобъемлющего подхода к миграции и важности эффективного контроля на внешних границах блока. Ожидается, что одной из тем станет поддержка стран-партнеров, которые принимают мигрантов, а также стран происхождения и транзита беженцев. В частности, руководители стран ЕС должны обговорить усиление финподдержки ливийских властей."Немецкая волна" пишет, что нынешняя встреча может стать последним шансом для канцлера Германии Ангелы Меркель достичь договоренности на уровне ЕС по вопросу нелегальной миграции.В противном случае министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер собирается со следующей недели закрыть южную границу страны от беженце без документов или уже зарегистрированных в другой стране ЕС, в частности – Италии. Свои намерения Зеехофер объясняет действительно замороженным Дублинским регламентом, в соответствии с которым беженцы должны просить убежище и ждать рассмотрения своего ходатайства в стране, в которую они прибыли в ЕС.Италия также выступает за концепцию общей ответственности за прием мигрантов и готова блокировать результаты саммита, если необходимых договоренностей достигнуть не удастся, пишет ANSA.Рим требует поддержки от других стран в приеме судов, которые проводят спасательные операции в Средиземном соре, и в перераспределении беженцев. Также итальянские власти хотят, чтобы Брюссель сократил финансирование для стран, которые не выполняют квоты по приему мигрантов.Среди других тем саммита – экономика и Brexit.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло 51 150 мигрантов, погибли или пропали без вести – 857. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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