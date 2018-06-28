Неизвестный ограбил дом в Харькове и исчез, поджегши его. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает .

"Происшествие случилось днем ​​27 июня в Московском районе города Харькова. Около 14:20 в части одноэтажного жилого дома по ул. Сабуровской произошел пожар, в 17:20 был локализован подразделениями ГСЧС в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили 70-летнюю женщину с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, а также тело 72-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Из выводов спасателей выяснилось, что причиной возгорания оказалось занесение открытого источника зажигания.

Как рассказала полицейским потерпевшая, к дому проник неизвестный. Он напал на нее – ударил по голове, связал и положил в ванну. Затем он начал искать в доме деньги, ювелирные изделия, ценные предметы. Неизвестный завладел деньгами в сумме 1200 грн, продуктами питания, а затем скрылся с места происшествия, поджегши дом.

"Женщина госпитализирована в больницу, тело ее погибшего сожителя направлено в морг для установления причин смерти", – отметили в полиции.

Следователи квалифицировали событие по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Продолжается досудебное расследование. Также организовано необходимые меры для установления причастного к преступлению лица и его задержания.

Напомним, житель Кропивницкого до смерти избил знакомую. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина заставил своего родственника вывезти и сжечь тело потерпевшей.

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