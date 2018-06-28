Посольство Украины в РФ направило очередную ноту Министерству иностранных дел России с решительным протестом по поводу недопуска Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского омбудсмена.

«Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в рамках мониторинговых визитов 28 июня осуществила очередную попытку посетить гражданина Украины Олега Сенцова. По непонятным для нас причинам, несмотря на выполнение посольством предусмотренных формальностей, власть пенитенциарного учреждения отказала в посещении Денисовой Сенцова», — говорится в обращении.

Украинские дипломаты отмечают, что данная ситуация свидетельствует о нежелании российской стороны помогать украинскому омбудсмену в реализации достигнутых договоренностей между президентами Украины и России, Петром Порошенко и Владимиром Путиным, что ведет к их срыву. «Украинская сторона выражает решительный протест и призывает РФ к немедленному принятию решения о допуске Людмилы Денисовой к гражданину Украины Олегу Сенцову, а также к нормализации ситуации с осуществлением других мониторинговых визитов омбудсменов двух стран», — добавили в ведомстве.

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