В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов хозяин заведения открыл стрельбу по посетителям. В результате один человек погиб, еще двое ранены, сообщает Эспрессо .



По данным источника, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане.Но позже произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба.

По словам владельца заведения, клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.



"В разгар спора хозяин достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализировали врачи" – говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, в американском штате Мичиган, в городе Маунт-Плезант студент застрелил своих родителей на территории Центрального Мичиганского университета из пистолета своего отца, который работал полицейским.

Напомним, что ученик школы во Флориде, где произошла перестрелка, в результате которой подросток застрелил 17 человек, Энтони Боргес получит от футбольного клуба "Барселона" медицинскую помощь , футболку с автографами игроков и шанс встретиться с Лионелем Месси.

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