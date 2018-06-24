|В Киеве в ресторане произошла стрельба
|24.06.2018 15:55
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В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов хозяин заведения
открыл стрельбу по посетителям. В результате один человек погиб,
еще двое ранены, сообщает Эспрессо.
По словам владельца заведения, клиенты оскорбляли его лично в
присутствии его дочери, которая также работает в данном
ресторане.
Как сообщал svodka.net ранее, в американском штате Мичиган, в городе Маунт-Плезант студент застрелил своих родителей на территории Центрального Мичиганского университета из пистолета своего отца, который работал полицейским.
Напомним, что ученик школы во Флориде, где произошла перестрелка, в результате которой подросток застрелил 17 человек, Энтони Боргес получит от футбольного клуба "Барселона" медицинскую помощь, футболку с автографами игроков и шанс встретиться с Лионелем Месси.
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