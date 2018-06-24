В воскресенье, 24 июня, в Херсоне подожгли дом народного депутата Александра Спиваковского. Об этом сообщила полиция Херсонской области. "На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины... Возгорание ликвидировано, никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении. По факту в Единый список досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Проводятся необходимые следственные действия. По данным СМИ, в результате поджога полностью выгорела крыша дома. За три дня до поджога народный депутат получил угрозы. Как сообщал svodka.net.uа ранее, пожар на АЗС БРСМ, расположенной на Житомирской трассе под Киевом , произошел из-за водителя, решившего самостоятельно обслужить себя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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