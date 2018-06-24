|В Херсоне подожгли дом народного депутата
|24.06.2018 14:13
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В воскресенье, 24 июня, в Херсоне подожгли дом народного депутата Александра Спиваковского. Об этом сообщила полиция Херсонской области.
"На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины... Возгорание ликвидировано, никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении.
По факту в Единый список досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Проводятся необходимые следственные действия.
По данным СМИ, в результате поджога полностью выгорела крыша дома. За три дня до поджога народный депутат получил угрозы.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, пожар на АЗС БРСМ, расположенной на Житомирской трассе под Киевом, произошел из-за водителя, решившего самостоятельно обслужить себя.
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