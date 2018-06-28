Погода, Новости, загрузка...
В Индии потерпел крушение пассажирский самолет, шесть человек погибли
28.06.2018 14:58
12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета упал на строительную площадку в густонаселенном районе Гаткопар. Самолет упал на жилой квартал Мумбаи Фото: EPA По данным издания, 12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета упал на строительную площадку. Инцидент произошел в густонаселенном районе Гаткопар.В результате падения самолета погибли пилот, второй пилот, два инженера по техническому обслуживанию воздушных судов и два человека, находившихся в момент трагедии на земле.Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла близко от аэропорта. Причина катастрофы пока неизвестна.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить