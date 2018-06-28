12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного
полета упал на строительную площадку в густонаселенном районе
Гаткопар. Самолет упал на жилой квартал Мумбаи Фото: EPA По данным
издания, 12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время
испытательного полета упал на строительную площадку. Инцидент
произошел в густонаселенном районе Гаткопар.В результате падения
самолета погибли пилот, второй пилот, два инженера по техническому
обслуживанию воздушных судов и два человека, находившихся в момент
трагедии на земле.Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла
близко от аэропорта. Причина катастрофы пока неизвестна.
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