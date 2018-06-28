Столичная полиция задержала похитителей сына представителя посольства Ливии в Украине. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, слова которого приводит отдел коммуникации полиции Киева, передает

"Киевские полицейские задержали похитителей сына работника дипломатического учреждения. Злоумышленниками оказались двое граждан Египта. Мотивом преступления стал выкуп. Расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Им грозит до семи лет заключения", - цитирует пресс-служба столичной полиции Крищенко.

По словам главы полиции Киева, задержанные являются гражданами Египта, проживающими на территории Украины несколько лет. Крищенко отметил, что они отказались давать какие-либо объяснения.

В настоящее время их задержали, и следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения.

"Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего. Но действиями полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержаны похитители", - отметил Крищенко.

Он добавил, что следователи расследуют два уголовных производства: по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, полиция Киева нашла похищенного в Шевченковском районе Киева мужчину - сына ливийского дипломата.

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