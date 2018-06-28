Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли осле свадьбы отправились на пикник. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Харингтон и Лесли поженились 23 июня Фото: ЕРА Об этом сообщает Daily Mail.Пара обвенчалась в церкви Рейн в Абердиншире 23 июня. На следующий день после торжества молодожены отправились на пикник с родителями.Когда именно и куда они уедут в свадебное путешествие, неизвестно.Фото свадьбы опубликовалина фан-странице Харингтона в Instagram. * . #roseleslie #kitharington #couple #wedding Публикация от Kit Harington (@kitharingtonn) 23 Июн 2018 в 9:47 PDT Mr. and Mrs. Harington * . #kitharington #roseleslie #wedding #couple Публикация от Kit Harington (@kitharingtonn) 24 Июн 2018 в 6:36 PDT #kitharington #roseleslie Публикация от Kit Harington (@kitharingtonn) 25 Июн 2018 в 11:58 PDT Харингтон и Лесли познакомились в 2012 году на съемках "Игры престолов". Лесли два сезона играла роль Игрит. Харингтон появился во всех семи сезонах сериала, а его персонаж, Джон Сноу, стал одним из главных. Актеры скрывали свои отношения, но в 2016 году подтвердили роман официально. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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