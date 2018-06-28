|Харингтон и Лесли после свадьбы проводят время в Великобритании
|28.06.2018 15:05
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* . #roseleslie #kitharington #couple #weddingПубликация от Kit Harington (@kitharingtonn) 23 Июн 2018 в 9:47 PDT
Mr. and Mrs. Harington * . #kitharington #roseleslie #wedding #coupleПубликация от Kit Harington (@kitharingtonn) 24 Июн 2018 в 6:36 PDT
#kitharington #roseleslieПубликация от Kit Harington (@kitharingtonn) 25 Июн 2018 в 11:58 PDT
Харингтон и Лесли познакомились в 2012 году на съемках "Игры престолов". Лесли два сезона играла роль Игрит. Харингтон появился во всех семи сезонах сериала, а его персонаж, Джон Сноу, стал одним из главных. Актеры скрывали свои отношения, но в 2016 году подтвердили роман официально.
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