Популярный американский журнал InStyle определил самых крутых женщин 2018 года и опубликовал мировой рейтинг. Рейтинг The Badass 50 накануне был опубликован на официальном сайте издания. Комментируя рейтинг, главный редактор InStyle Лора Браун заявила, что в него вошли "жесткие, бескомпромиссные и последовательные женщины, которые делают будущее счастливым!. Она также добавила, что планирует сделать рейтинг ежегодным и посвящать один из номеров InStyle блистательным женщинам, которые изменили мир. "Эти женщины вызывают восхищение. Они смелые и эффектные. Они - наше будущее", - добавила Браун. В рейтинг вошли знаменитые актрисы, режиссеры, телеведущие, журналисты, медики, политики, активистки и представительницы других профессий. Первое место заняла одна из самых ярких личностей протестного движения в США Эмма Гонсалес - 18-летняя студентка, возглавившая движение #neveragain против бесконтрольной продажи оружия в США после того, как пережила стрельбу в своей школе. На второй позиции расположилась американская телеведущая Кэти Курик, в то время как тройку лидеров в рейтинге замкнула целая команда волевых и талантливых женщин - свыше 300 голливудских актрис, агентов, сценаристок и режиссеров, инициировавших движение Time’s Up против домогательств на рабочем месте. Как сообщал svodka.net, фонд The Thomson Reuters составил отчет самых недружелюбных к женщинам стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



