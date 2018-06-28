Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и спецпредставитель США по Украинt Курт Волкер обсудили вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом председатель парламента написал в Twitter, передает

"Во время встречи со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили безопасность в Украине. А также вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской ГТС, ведь это вопрос не только энергетики, но и безопасности", - отметил он.

Кроме того, рассказал Парубий, вместе с председателями парламентов Грузии, Литвы и Молдовы провели в Конгрессе США конференцию на тему противодействия российским гибридным угрозам, в частности строительству "Северного потока-2".

Как сообщал командующий Нацгвардии Украины обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе.

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