54-летнего жителя села Березовцы, который пострадал в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны, госпиталазировали с телесными повреждениями и химическими ожогами рук, ног и туловища, отметили в полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Правоохранители обнаружили еще ряд корпусов боеприпасов, между которых и минометные мины военных лет Фото: npu.gov.ua 54-летнего потерпевшего госпиталазировали с телесными повреждениями и химическими ожогами рук, ног и туловища.Помещение, где произошел взрыв, не было сильно разрушено."Взрывотехники предварительно установили, что взорваться могла часть минометной мины времен Второй мировой войны калибра 120 мм, обломки которой были изъяты. Кроме того, внутри сарая правоохранители обнаружили еще ряд корпусов боеприпасов, между которых и минометные мины военных лет", – говорится в сообщении.В полиции отметили, что за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, даже если они времен Второй мировой, грозит уголовная отвественность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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