Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Об этом сообщается на официальном Кремля, передает издание Левый Берег.

Отмечается, что окончательная договоренность о проведении встречи была достигнута во время визита в Москву советника по национальной безопасности Трампа Джона Болтона.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Американский телеканал Fox News подтвердил в своем Twitter, что местом проведения саммита «Россия — США» выбрали столицу Финляндии.

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