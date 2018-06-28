Вдова погибшего в Сирии Андрея Литвинова утверждает, что ее муж погиб, собирая в Сирии клубнику. Вдова россиянина утверждает, что тот собирал в Сирии клубнику Фото: ЕРА Его вдова Светлана Литвинова утверждает, что муж погиб, собирая в Сирии клубнику. Судебные разбирательства идут в районном центре Чесма.Мать Литвинова рассказала, что ее сын попал на первую чеченскую войну, когда служил срочную службу. И родным удалось "вытащить его оттуда" при помощи военкома и доктора. Она отметила, что у сына не было долгов и кредитов и обвинила сноху, что та ничего не сообщила, когда Андрей собрался в Сирию.В мае 2017 года Литвинов, ничего не сказав родителям, уехал на тренировочную базу ЧВК Вагнера в селе Молькино Краснодарского края. В конце месяца он прислал жене бандеролью обручальное кольцо, трудовую книжку, водительское удостоверение и другие документы. Затем, по словам родителей и брата Александра, он выехал в Сирию.Адвокат Светланы Литвиновой рассказала, что летом 2017 года та трижды ездила в Екатеринбург получать зарплату мужа. Однако она не знает, в какой организации работал муж.28 сентября Литвинов и еще не менее пяти граждан России погибли в бою под городом Таис в сирийской провинции Хомс. По словам родителей, в справке было указано, что он умер от "обугливание тела".12 октября жене вагнеровца позвонили из Ростова-на-Дону и пригласили забрать тело мужа и денежную компенсацию. Светлана Литвинова вылетела в Ростов вместе с братом погибшего Александром. Там они получили неофициальные медали ЧВК Вагнера и 5 млн руб. компенсации, 100 тыс. руб. на похороны и еще 160 тыс. руб. зарплаты, которые погибший не успел получить. Об этом в суде рассказал брат Литвинова Александр, летавший вместе с его супругой в Ростов-на-Дону.Спустя 40 дней после похорон родители погибшего пришли к снохе и попросили дать им один миллион из пяти, чтобы "купить машину, поставить забор, вставить зубы, а оставшееся положить на счет его дочери от первого брака". Вдова, по словам родителей Андрея, ответила: "Вы уже старые, вам жить осталось мало, зачем вам деньги".Родственники несколько раз безрезультатно пытались договориться между собой. Однако сразу "стали чужими". Мать вагнеровца звонила в Молькино и жаловалась, что не получила компенсацию."Они перезвонили, уточнили, как такое могло случиться. Я им говорю, что сноха забрала все себе", – рассказала она.В итоге родители Литвинова подали иск в суд с требованием включить 5 млн от ЧВК Вагнера в общую наследственную массу, которую надо разделить между наследниками погибшего.Отмечается, что процесс в Чесме стал первым случаем, когда в российскому суду пришлось разбираться в том, что из себя представляют компенсации, выплачиваемые ЧВК Вагнера. Родители погибшего настаивали на том, что он воевал в Сирии, получил за это награды, а потому выплаченные деньги нужно разделить между всеми наследниками.Вдова заявила, что ни к какой военной компании ее муж отношения не имеет. В суд она не пришла, наняв себе адвоката из Челябинска. Также она отказалась говорить с журналистами. Адвокат Светланы Литвиновой пыталась запретить корреспонденту присутствовать на заседании, однако судья отказал ей в ходатайстве.Во время заседания судья Константин Шульгин сообщил, что "ЧВК Вагнера" не существует в едином государственном реестре юридических лиц России. Поэтому родителям надо доказать, что эти деньги – совместное имущество супругов. Награды погибшего по его мнению не имеют отношения к спору.Челябинский военный комиссариат не располагает данными о том, как добровольцы из России оказываются в Сирии.А адвокат вдовы Овчинникова назвала 5 млн. "материальной помощью супруге", которую подарили вдове, потому что ее пожалели.Брат погибшего Александр на суде заявил, что является свидетелем существования базы в Молькино. Однако судья остановил его, предупредив, что эти сведения "могут представлять государственную тайну". Александр Литвинов ответил, что не давал подписок о неразглашении, однако судья заявил, что информация о базе в Молькино не имеет отношения к разбирательству, которое касается денег, "которые упали с неба".Через час с небольшим после начала заседания, судья отклонил иск.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.По данным СМИ, в Сирии воюют наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Весной 2016 года появились первые сообщения, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.Официально Вашингтон ранее не называл количество жертв со стороны подразделения, атакованного коалицией. Министр обороны Джеймс Мэттис говорил, что Россия опровергла наличия своих граждан на месте инцидента в Дейр-эз-Зоре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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