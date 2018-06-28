Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пыталась пройти на режимный объект, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, без согласования с российским омбудсменом и компетентными органами России. Об этом написала в Instagram российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает

"Чрезвычайное недоумение вызывают действия Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, которая без согласования со мной или с компетентными органами России в очередной раз без уведомления попыталась пройти на территорию режимного объекта. Такие действия не могут помогать тем мерам, которые предпринимаются по недопущению нарушения прав граждан России и Украины в рамках договоренностей Президента России В.В. Путина и Президента Украины П.А. Порошенко", - написала Москалькова.

В то же время она сказала, что "все еще сохраняет надежду на возобновление диалога, основанного на взаимопонимании и паритетных условиях посещений людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации".

Как рассказала российский омбудсмен, ее встреча с О.Сенцовым длилась более полутора часов. Москалькова отметила, что "угрозы его жизни нет".

Напомним, ранее Москалькова сообщила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова является удовлетворительным.

Как сообщал украинского Омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к О.Сенцову. Как сообщили в офисе Уполномоченного, Т.Москалькова после посещения украинского режиссера покинула территорию колонии, не поговорив и ничего не объяснив Денисовой.

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