|Метод Бабченко: СБУ инсценировала убийство активиста
|28.06.2018 15:27
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предотвратила заказное убийство общественного активиста и еще двух человек, благодаря инсценировке.
Бизнесмен из , семья которого имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей, заказал убийство трех человек. Таким образом бизнесмен хотел запугать жителей села, которые требовали увеличить плату за паи, сообщает , передает
Злоумышленник заказал убийство представителя общественного объединения "Самооборона Майдана Черкасской области", председателя одного из сельских советов района и ее близкого родственника.
Оперативники задокументировали встречу заказчика с киллером, который сообщил правоохранителям о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием.
Сотрудники сымитировали исчезновение активиста. В дальнейшем в окрестностях инсценировали его убийство: выкопали яму для захоронения, на фоне которой сделали несколько постановочных фотографий с телом мужчины со следами насильственной смерти.
Также задокументировали передачу заказчиком после получения "доказательств" совершения убийства 15 тысяч долларов и задержали злоумышленника.
В говорят, что благодаря спецоперации удалось предотвратить не только убийства, но и совершение теракта. В частности дом одного из сельских председателей района должны были обстрелять из ручного противотанкового гранатомета.