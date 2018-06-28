предотвратила заказное убийство общественного активиста и еще двух человек, благодаря инсценировке.

Бизнесмен из , семья которого имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей, заказал убийство трех человек. Таким образом бизнесмен хотел запугать жителей села, которые требовали увеличить плату за паи, сообщает , передает

Злоумышленник заказал убийство представителя общественного объединения "Самооборона Майдана Черкасской области", председателя одного из сельских советов района и ее близкого родственника.

Оперативники задокументировали встречу заказчика с киллером, который сообщил правоохранителям о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием.

Сотрудники сымитировали исчезновение активиста. В дальнейшем в окрестностях инсценировали его убийство: выкопали яму для захоронения, на фоне которой сделали несколько постановочных фотографий с телом мужчины со следами насильственной смерти.

Также задокументировали передачу заказчиком после получения "доказательств" совершения убийства 15 тысяч долларов и задержали злоумышленника.

В говорят, что благодаря спецоперации удалось предотвратить не только убийства, но и совершение теракта. В частности дом одного из сельских председателей района должны были обстрелять из ручного противотанкового гранатомета.















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