Бейонсе одела платье с хрустальными цветами от Zuhair Murad

Американская поп-дива Бейонсе поразила публику роскошным платьем на грандиозной церемонии вручения премий CMA Awards, которая состоялась вчера, 2 ноября в Нэшвилле, США. На музыкальной церемонии, в рамках которой награждали премиями лучших кантри-исполнителей года, Бейонсе появилась в оригинальном наряде от кутюрье, расшитом кристаллами, бусинами и сотнями хрустальных цветов. Роскошный наряд был создан Домом моды Zuhair Murad и поразил не только публику на церемонии, но и пользователей в соцсетях, которые активно публиковали фотографии невероятного наряда, комментируя, как платье, так и эффектные формы Бейонсе. Напомним, ранее сообщалось, что Бейонсе показала себя в платье-сетке. Также, была информация о том, что Бейонсе не может забеременеть во второй раз. ? #CMAawards50 A photo posted by Beyoncé (@beylite) on Nov 3, 2016 at 9:00am PDT Beyonce came to slay the CMA Awards in Zuhair Murad Couture ??. . #beyonce #beyonceknowles #zuhairmurad #hautecouture #couture #instastyle #instafashion #redcarpetstyle #redcarpetfashion #celebfashion #celebstyle #celebrityfashion #celebritystyle #cmas A photo posted by Catherine Kallon (@fashion_critic_) on Nov 3, 2016 at 3:23am PDT Сводка.нет - Новости Украины и Мира



Теги: зарубежные звездыбейонсе