|Бейонсе одела платье с хрустальными цветами от Zuhair Murad
|24.06.2018 15:56
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Американская поп-дива Бейонсе поразила публику роскошным платьем на грандиозной церемонии вручения премий CMA Awards, которая состоялась вчера, 2 ноября в Нэшвилле, США.
На музыкальной церемонии, в рамках которой награждали премиями лучших кантри-исполнителей года, Бейонсе появилась в оригинальном наряде от кутюрье, расшитом кристаллами, бусинами и сотнями хрустальных цветов.
Роскошный наряд был создан Домом моды Zuhair Murad и поразил не только публику на церемонии, но и пользователей в соцсетях, которые активно публиковали фотографии невероятного наряда, комментируя, как платье, так и эффектные формы Бейонсе.
Напомним, ранее сообщалось, что Бейонсе показала себя в платье-сетке.
Также, была информация о том, что Бейонсе не может забеременеть во второй раз.