|Российские силовики увезли водителя жены Джемилева в управление ФСБ РФ в Симферополе - правозащитники
|28.06.2018 15:28
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https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/634465726920887
Сегодня об обысках в доме Мустафаева сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. Он отметил, что причина обысков пока не известна.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
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