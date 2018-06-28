Оказывать юридическую помощь задержанному после обысков водителю жены Мустафы Джемилева Ахтему Мустафаеву будет адвокат Эдем Семедляев, отметили в общественной организации "Крымская солидарность". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Российские силовики провели обыски в доме Мустафаева 28 июня Фото: Крымская солидарность / Facebook Правозащитники отмечают, что после обысков силовики вместе с Ахтемом увезли и его отца, но со временем последнего привезли домой.Оказывать юридическую помощь Мустафаеву будет адвокат Эдем Семедляев. Он уже написал заявление в прокуратуру о том, что его не пустили к семье во время обысков и поехал к задержанному в управление ФСБ. https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/634465726920887 Сегодня об обысках в доме Мустафаева сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. Он отметил, что причина обысков пока не известна.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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