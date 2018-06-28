"Для проекта это почти безвредно"

"Дания заявила о намерении поймать строительство" Северного потока-2 ". Для проекта это почти безвредно: обход датских вод продолжит трубу на 10-12 миль. Небольшое подорожание компенсируется отсутствием" платы за дно "Копенгагену" , - заявил Никонов, сообщает "Интерфакс ".

"Датский демарш - это, в первую очередь, свидетельство резкого падения влияния в ЕС Германии и лично Меркель, за" Северный поток-2 ". Ранее датчане бы не посмели" , - добавил он.

Дания - последняя государство, должен предоставить согласие на прокладку второй ветки "Северного потока-2". Премьер Ларс Расмуссен во время выступления на конференции, посвященной украинским реформам, признал, что данный проект имеет политическую составляющую.

Дания будет настаивать на принятии общеевропейского решение о соответствии газопровода требованиям законодательства ЕС, подтвердил премьер.

"Неоднократно обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель и почувствовал изменение ее позиции в последнее время" , - добавил Расмуссен.