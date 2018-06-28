Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных в районе шахты "Южная", вследствие чего погибли двое бойцов. Об этом сообщила пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила, передает . "Сегодня 28 июня, в День Конституции Украины, пренебрегая нашей государственностью и выполняя преступные приказы своих кураторов из Российской Федерации, боевики так называемой "ДНР" в течение часа с 9:30 до 10:40 вели огонь из 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок по взводных опорных пунктах бригады в районе шахты "Южная", выпустив по позициям наших защитников 52 мины и 25 снарядов соответственно", – говорится в сообщении. Вследствие вражеского огня двое бойцов бригады получили ранения, несовместимые с жизнью. Напомним, в Донецкой области в результате обстрела боевиками города Зализное ранены двое жителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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