Боевики в очередной раз сорвали разведение сил неподалёку от Станицы Луганской.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

«Так, 27 июня около 23 часов на участке разведения враг применил стрелковое оружие, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины», — подчеркнули в штабе.

Обстрел украинских позиций осуществлялся с горы правитель Игорь, расположенной на временно неподконтрольной Украине территории. Украинская сторона СЦКК проинформировала о ситуации мониторинговую миссию ОБСЕ.

Также в СЦКК напомнили, что предыдущий обстрел близко Станицы Луганской произошел 21 июня.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка городского типа деревня Луганская в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения», — подчеркивается в сообщении.

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