На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили трейлер фильма
"Нация убийц" режиссера Сэма Левинсона. Роли исполнили Билл
Скарсгард, Белла Торн, Сьюки Уотерхаус, Мод Апатоу, Джоэл МакХэйл.
По сюжету четыре девушки из американского пригорода становятся
жертвами хакера. После того как личная жизнь героинь становится
общеизвестной, им предстоит противостоять озлобленным
односельчанам. | Героиням предстоит встрать на путь войны с
односельчанами Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео:
Movieclips Trailers / YouTube