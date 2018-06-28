|Москалькова: Денисову не пустят в Сенцова, поскольку она не гражданка РФ
|28.06.2018 15:37
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По ее словам, отказ не окончательная, в будущем Денисова может быть допущена к СенцоваФедеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова не может быть допущена в рамках консульских конвенций к украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ.
Людмила Денисова. Фото: ru.tsn.ua
Я получила официальный ответ от руководства ФСИН, что поскольку она (Денисова) гражданка другого государства, а он (Сенцов) гражданин России, она не может быть пока допущена" , - сообщила Москалькова "Интерфакса".
Министерство иностранных дел требует от российских властей не препятствовать встрече уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с украинскими политзаключенными.
"РФ продолжает свои политические игры. Цена - человеческая жизнь. Требуем обеспечить беспрепятственный допуск Л.Денисовой к украинским политзаключенных" , - написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
Напомним, Европейский суд по правам человека признал Сенцова гражданином Украины.
Добавим , Денисову не пустили в колонию. Мимо на территорию проехала уполномоченное РФ по правам человека Татьяна Москалькова, однако "даже не остановилась, чтобы переговорить".