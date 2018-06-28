По ее словам, отказ не окончательная, в будущем Денисова может быть допущена к Сенцова

Я получила официальный ответ от руководства ФСИН, что поскольку она (Денисова) гражданка другого государства, а он (Сенцов) гражданин России, она не может быть пока допущена" , - сообщила Москалькова "Интерфакса".

Министерство иностранных дел требует от российских властей не препятствовать встрече уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с украинскими политзаключенными.

"РФ продолжает свои политические игры. Цена - человеческая жизнь. Требуем обеспечить беспрепятственный допуск Л.Денисовой к украинским политзаключенных" , - написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Напомним, Европейский суд по правам человека признал Сенцова гражданином Украины.