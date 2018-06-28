В четверг, 28 июня, в Киеве полиция задержала похитителей сына финансового атташе посольства Республики Ливии. Об этом сообщил начальник ГУНП Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба столичной полиции.

Согласно его словам, злоумышленниками оказались двое граждан Египта. Мотивом преступления стал выкуп. Расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Им грозит до семи лет тюрьмы.

"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух мужчин, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги. Они - граждане Египта, живут на территории Украины несколько лет", - рассказал Крищенко.

Он отметил, что злоумышленники четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего. "Но действиями полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержали похитителей", - отметил Крищенко.

Также добавил, что следователи открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Киеве полицейские нашли похищенного сына ливийского дипломата.

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