Никаких официальных церемоний во время перезахоронения диктатора Франсиско Франко испанские власти не планируют, но и не будут делать это ночью, поскольку хотят, чтобы все было прозрачно, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Останки Франко перезахоронят Фото: ЕРА Глава испанского правительства Педро Санчес в эфире местного телевидения сказал, что перезахоронение Франко непременно.Он добавил, что никаких официальных церемоний власти не планируют, но и не будут делать это ночью, поскольку хотят, чтобы все было прозрачно. Власти уже связались с семьей Франко. Где будут перезахоронены останки, или точная дата эксгумации, не сообщаются.Франко – один из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами. Возглавив антиреспубликанские силы, после победы в войне он получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания.После Второй мировой войны Франко предоставил убежище многим беглым нацистским преступникам. Репрессии против политических противников режима Франко продолжались до самой его смерти в 1975 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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