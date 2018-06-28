"Украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые РФ проводит на территории Беларуси"

"В течение 2016-2017 годов на территории Беларуси произошло много мероприятий военный подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных" , - заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий, информирует "Радио Свобода".

"Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границы. И мы считаем, что угроза с севера существует" , - подчеркнул Скибицкий.

Напомним, в 2017 году на территории Беларуси и частично в России состоялись военные учения " Запад ". По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 000 200 военнослужащих, из них 3000 русских, напоминает.

Страны-соседи Беларуси, между них государства Балтии и Украину, беспокоились, что РФ может использовать учения "Запад-2017" для агрессивной развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину.