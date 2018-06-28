|Разведка: Россия может атаковать с территории Беларуси
|28.06.2018 15:44
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"Украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые РФ проводит на территории Беларуси"Главное управление разведки Минобороны Украины рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения России.
Фото: AP
"В течение 2016-2017 годов на территории Беларуси произошло много мероприятий военный подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных" , - заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий, информирует "Радио Свобода".
"Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границы. И мы считаем, что угроза с севера существует" , - подчеркнул Скибицкий.
Напомним, в 2017 году на территории Беларуси и частично в России состоялись военные учения " Запад ". По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 000 200 военнослужащих, из них 3000 русских, напоминает.
Страны-соседи Беларуси, между них государства Балтии и Украину, беспокоились, что РФ может использовать учения "Запад-2017" для агрессивной развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину.
В Минске и Москве заявляли о "оборонительный" характер совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" и уверяли, что после их окончания все российские военнослужащие, принимавшие в них участие, покинули территорию Беларуси.